Australia đưa ra cảnh báo về nhóm hacker Salt Typhoon

Các cơ quan an ninh mạng của Australia vừa ra cảnh báo về mối nguy hiểm của nhóm hacker nước ngoài có tên Salt Typhoon (Bão muối) đối với hạ tầng cơ sở quan trọng của nước này.

Theo truyền thông Australia, cùng lúc với các đối tác tại Mỹ, Canada và New Zealand, Cục Tín hiệu và Trung tâm An ninh mạng Australia vừa đưa ra cảnh báo về một nhóm hacker nước ngoài có tên gọi là Salt Typhoon (được dịch là Bão muối). Nhóm này được cho là có sự bảo trợ của nước ngoài, để xâm nhập vào mạng lưới của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn trên toàn cầu, để tiến hành chiến dịch gián điệp quan trọng và rộng khắp. Australia cảnh báo về nhóm hacker Salt Typhoon - Ảnh minh họa: KT Sau khi xâm nhập vào hệ thống, nhóm này sẽ không lập tức cướp quyền kiểm soát và đòi tiền chuộc như nhiều nhóm hacker khác, mà sẽ truy cập vào các thành phần cốt lõi nhạy cảm của hạ tầng cơ sở quan trọng, như viễn thông nhằm mục đích gián điệp hoặc thậm chí là phá hoại. Theo ông Grant Walsh, nhóm này có thể nằm yên trong hệ thống trong vài năm, chờ đợi để đánh cắp các thông tin nhạy cảm, làm gián đoạn hoặc phá hủy tài sản trong trường hợp xảy ra xung đột trong tương lai với Australia. Hiện tại chưa có thông tin công khai nào về việc nhóm hacker Salt Typhoon tấn công các hạ tầng cơ sở của Australia, song cơ quan chức năng của Mỹ cho biết nhóm này đã xâm nhập vào hạ tầng viễn thông của Mỹ và đánh cắp nhiều thông tin của người dân nước này. Vì vậy, cơ quan chức năng Australia cho rằng, các công ty viễn thông của nước này cũng có thể sẽ gặp phải tình trạng tương tự, nên đã yêu cầu các công ty viễn thông thực hiện theo các chỉ dẫn đã đưa ra và loại bỏ các lỗ hổng trong hệ thống. Nếu xuất hiện các hoạt động tấn công, các công ty viễn thông cần báo cáo đến cơ quan chức năng và tìm kiếm sự hỗ trợ trong lúc ứng phó với mối đe dọa.