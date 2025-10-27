Australia công bố hai khoản đầu tư mới về hạ tầng cơ sở cho ASEAN

Phát biểu tại Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo về hai khoản đầu tư mới của nước này dành cho khu vực. Khoản đầu tư thứ nhất trị giá 175 triệu AUD cho Quỹ Nợ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế để quỹ này mở rộng hoạt động trong khu vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như phát triển hạ tầng, viễn thông và hậu cần.

Khoản đầu tư thứ hai trị giá 50 triệu USD vào Quỹ đối tác Công-tư Đông Nam Á để tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở công quan trọng trong khu vực, trong đó có sử dụng các bí quyết của Australia để thực hiện các dự án cấp quốc gia trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giao thông vận tải.

Cơ sở hạ tầng tại một quốc gia Đông Nam Á.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, các khoản đầu tư mới không chỉ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Australia mà còn hỗ trợ khu vực: “Các khoản đầu tư này thể hiện nỗ lực của chính phủ Australia trong việc triển khai chiến lược kinh tế Đông Nam Á để thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư của Australia vào khu vực, giúp các công ty của Australia phát triển và hỗ trợ khu vực phát triển hạ tầng cơ sở”.

Hai khoản đầu tư mà Australia vừa công bố nằm trong Chương trình tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD mà chính phủ nước này đã công bố nhằm triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Australia hy vọng chiến lược này sẽ gia tăng sự gắn kết của nước này với khu vực, nơi có gần 700 triệu dân và có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2040.