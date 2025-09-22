Australia chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập

Trong tuyên bố được đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào tối muộn hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay (21/9/2025), nước này chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập. Việc làm này thể hiện việc Australia “công nhận nguyện vọng chính đáng và lâu dài của người dân Palestine về một nhà nước của riêng họ”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Tuyên bố cũng cho biết, việc công nhận này thể hiện cam kết lâu dài của Australia đối với giải pháp hai nhà nước, cách thức duy nhất nhằm đạt được hòa bình lâu dài và an ninh cho cả người dân Israel và Palestine.

Tuyên bố công nhận nhà nước Palestine độc lập của Australia

Tuyên bố cho biết “Tổng thống Palestine đã tái khẳng định sự công nhận quyền tồn tại của Israel và đưa ra những cam kết trực tiếp với Australia bao gồm cả việc tổ chức bầu cử dân chủ và tiến hành cải cách về tài chính, quản trị và giáo dục”.

Tuyên bố của Australia cũng khẳng định Hamas không có vai trò ở Palestine.

Sau khi công nhận nhà nước Palestine độc lập, dựa trên các tiến triển trong việc thực hiện cam kết về cải cách, Australia sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Palestine và mở cửa đại sứ quán tại đây.

Australia cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế để đưa Trung Đông đến gần hơn với hòa bình, an ninh lâu dài. Và đây cũng là hy vọng và quyền lợi của toàn thể nhân loại.

Australia đưa ra tuyên bố chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập khi Thủ tướng Anthony Albanese đang ở Mỹ thể tham dự khóa họp thứ 80 của ĐHĐ LHQ.

Cùng với Australia, vào tối nay, Canada và Anh cũng đã ra chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lâp.