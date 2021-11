Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vắc xin

Bộ trưởng Australia nhất trí tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam về đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam.



Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và lao động, theo đó phía Australia sẽ xem xét áp dụng chính sách “thị thực nông nghiệp” cho lao động Việt Nam.



Về hợp tác trong phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Australia về sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời về vắc xin và nhiều thiết bị, vật tư y tế.



Bà Marise Payne thông báo Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ 5,2 triệu liều và hôm nay cam kết thêm 2,6 triệu liều vắc xin, nâng tổng số vắc xin sẽ hỗ trợ Việt Nam lên 7,8 triệu liều. Bà cũng cho biết phía Australia sẽ giao ngay 700.000 liều vắc xin trong một vài tuần tới.

Ảnh: Báo Quốc tế

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Australia chính thức trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN. Bộ trưởng Payne khẳng định Australia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng Mekong, nhất là trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.



Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi quan điểm, lập trường của hai bên về vấn đề Biển Đông, khẳng định các tranh chấp cần được giải quyết hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.



Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và lễ trao giải thưởng Chương trình Đối tác Kinh doanh tăng trưởng xanh của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia dành cho 4 doanh nghiệp Việt Nam.



Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào hoà bình và an ninh khu vực



Cũng trong hôm nay, 2 Bộ trưởng đã cùng dự và phát biểu khai mạc Đối thoại ASEAN-Australia về “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh: trên đường phục hồi sau Covid-19”. Đây là sự kiện đầu tiên do ASEAN và Australia phối hợp thực hiện sau khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.