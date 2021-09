AUKUS - toan tính, tác động và đôi điều rút ra

AUKUS có bất ngờ không? Cái giá mà bộ ba phải trả là gì? Vì sao…? Giải đáp câu hỏi khó của truyền thông từ chính các tác giả và đối thủ, đồng minh, đối tác của AUKUS.

Sự ra đời của AUKUS là một tính toán chiến lược có ý đồ lâu dài. (Nguồn: AP)

Toan tính của người trong cuộc

Australia lo ngại sức ép thương mại, ngoại giao, an ninh ngày càng tăng từ Trung Quốc, nhất là các hành động cứng rắn ở Thái Bình Dương. Canberra điều chỉnh chiến lược, ưu tiên phát triển hạm đội tàu ngầm. Bắt đầu bằng thỏa thuận với Pháp trong chương trình SEA năm 2016. Nhận thấy thỏa thuận tàu ngầm động cơ diesel công nghệ không tiên tiến, tốn kém, chậm trễ, nên Australia chủ động “đi đêm” với Mỹ.

Học giả quốc tế cho rằng ký kết hiệp định hợp tác tàu ngầm hạt nhân là “canh bạc chiến lược lớn nhất trong lịch sử Australia”, sự lựa chọn trở thành “đối tác vĩnh viễn” của Mỹ. Nó gia tăng sức mạnh, năng lực, vị thế của Australia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng cũng là “đánh cược tất tay” với Mỹ, Trung Quốc và các đồng minh, đối tác khác.

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu, trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Mỹ cần “kết nối các đồng minh, đối tác theo những cách mới”; đầu tư nguồn lực sức mạnh lớn nhất vào liên minh để “đáp ứng tốt nhất các mối đe dọa của hôm nay và ngày mai”.

Nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Australia có vị trí đắc địa để cùng Mỹ và đồng minh triển khai lực lượng hải quân ở khu vực. Mâu thuẫn kinh tế, thách thức an ninh từ Trung Quốc đẩy Australia ngả hẳn về Mỹ, hưởng ứng tích cực hoạt động tự do hàng hải, duy trì trật tự trên biển theo luật lệ, do Mỹ khởi xướng.

Công nghệ tàu ngầm hạt nhân có độ mật cao, nhạy cảm. Mỹ chỉ chia sẻ với Anh. Sau 50 năm, Mỹ mới chấp nhận chia sẻ để nâng cấp Australia thành một đồng minh có đủ năng lực, cùng gánh vác trách nhiệm ở khu vực.

Điều đó cho thấy Mỹ sắp xếp thứ tự đồng minh, đối tác ưu tiên gắn với tầm quan trọng của khu vực, trước hết là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, rồi đến châu Âu, Trung Đông. Bên cạnh đó là nguồn lợi nhiều chục tỷ USD cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Với lý do đó, Mỹ có thể chấp nhận làm mất lòng đồng minh lâu đời ở EU.

Anh sau khi rời khỏi EU, muốn gia tăng vị thế, ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với đó là khả năng hợp tác công nghệ tàu ngầm hạt nhân và nguồn lợi kinh tế. Các yếu tố đó đưa Anh trở thành thành viên tự nhiên của AUKUS.

Sau khi công bố AUKUS, Mỹ có động thái trấn an, xoa dịu đồng minh.