Audrey Nuna ngỡ ngàng trước tầm ảnh hưởng của “K-pop Demon Hunters”

Audrey Nuna chia sẻ với Jimmy Fallon trên chương trình “The Tonight Show”: “Tôi đã đến Hàn Quốc vài tuần sau khi bộ phim bắt đầu khởi chiếu. Tôi xuống ga Dongdaemun và thấy một ông cụ nhỏ nhắn dễ thương đang biểu diễn bài “Golden” trên phố bằng nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc. Trông ông ấy thật tự tin. Tôi đã bất ngờ và phải nhìn lại lần nữa”, và cho biết khoảnh khắc đó sẽ luôn ở lại với cô.

Từ trái sang: Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna của “K-pop Demon Hunters” lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc “Golden” trên chương trình “The Tonight Show”. (Ảnh: kênh YouTube "The Tonight Show")

“Trong văn hóa Hàn Quốc, việc một người lớn tuổi ấn tượng với bạn là một điều rất quan trọng. Bạn có thể vào một trường Ivy League, điều đó có vẻ hợp lý với những người trẻ tuổi. Nhưng đối với thế hệ lớn tuổi, việc đón nhận một điều như thế này lại là một chuyện khác”, Audrey Nuna nói.

Sự kết nối giữa các thế hệ này đã chứng tỏ những thành tựu mà “K-pop Demon Hunters” và bộ ba hư cấu Huntr/x đã đạt được kể từ khi bộ phim ra mắt vào tháng 6. Nhạc phim của dự án đã đạt vị trí số 1 trên Billboard 200, trong khi đĩa đơn đột phá “Golden” đã trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần và trở thành một trong những bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn thế giới năm 2025.

Khi các ca sĩ đứng sau các nhân vật của “K-pop Demon ﻿Hunters” gồm EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami biểu diễn trực tiếp ca khúc “Golden” lần đầu tiên trên chương trình “The Tonight Show”. Buổi diễn đã đạt gần 4 triệu lượt xem trong vòng 12 giờ, đánh thêm một dấu mốc nữa trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng của bộ phim từ hoạt hình sang văn hóa đại chúng ngoài đời thực.

Từ trái sang: Rei Ami, Audrey Nuna và EJAE thảo luận về thành công của “Kpop Demon Hunters” cùng Jimmy Fallon trên chương trình “The Tonight Show”. (Ảnh: kênh YouTube “The Tonight Show”)

Biểu diễn với hình ảnh lấy cảm hứng từ thế giới siêu nhiên của bộ phim, bộ ba đã mang đến giọng hát với năng lượng mạnh mẽ của các nhân vật trên màn ảnh. Ngay sau màn biểu diễn, Fallon đã gây bất ngờ cho họ bằng một tấm bảng bạch kim ghi nhận thành công trên bảng xếp hạng của “Golden”.

Trên kênh YouTube “The Tonight Show”, một người hâm mộ bình luận: “Tôi là một người đàn ông 32 tuổi và tôi đã xem chương trình này liên tục trong chín tiếng đồng hồ”. Một người khác nói: “Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ ngon khi biết rằng các ca sĩ gốc đã mang đến cho chúng ta màn trình diễn trực tiếp mà chúng ta hằng mong đợi”. Một người bình luận khác bày tỏ: “Bạn có biết các cô ấy đã chịu áp lực lớn đến mức nào không? Cả thế giới đã hát bài hát của các cô ấy, vậy mà chưa ai từng thấy họ biểu diễn trực tiếp. Và rồi họ lại làm điều đó lần đầu tiên trên truyền hình trực tiếp? Thật là điên rồ”.