Aston Villa – Man City: Nối dài thành tích bất bại

Đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, Man City cần tích điểm trước các đối thủ cửa dưới. Ở vòng 9 Premier League, Man City sẽ hành quân làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa. Mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Nếu Man City thành công, vị trí số 1 của Arsenal sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Trái ngược với phong độ thăng hoa của Man City, Aston Villa đang cho thấy thành tích khá bết bát dù có dấu hiệu hồi sinh tích cực dưới thời HLV Unai Emery. Không thắng trong 5 trận mở màn mùa giải, nhưng ở 3 trận gần nhất Aston Villa đã giành chiến thắng, dù khá nhọc nhằn. Có được 12 điểm sau 8 vòng đấu, Aston Villa đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Thử thách ở vòng 9 này của Aston Villa là Man City, đối thủ rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, CĐV Aston Villa đang trông chờ lịch sử lặp lại như mùa giải trước. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường, Aston Villa giành được 2 chiến thắng và 3 thất bại. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Villa Park, Aston Villa thắng Man City với tỷ số 2-1.