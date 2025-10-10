Aston Martin DB12 S 2025 chính thức trình làng

Sức mạnh vượt trội và trải nghiệm lái nâng tầm

Aston Martin DB12 S vẫn sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L do AMG phát triển, nhưng được tinh chỉnh để đạt công suất 690 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tăng hơn 20 mã lực so với bản DB12 tiêu chuẩn. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0–100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Bên cạnh sức mạnh, DB12 S còn được cải thiện đáng kể về khả năng vận hành. Aston Martin đã tinh chỉnh hệ thống khung gầm, trang bị thanh ổn định sau cứng hơn và tối ưu góc camber, toe và castor giúp xe vào cua chính xác hơn. Bộ giảm chấn Bilstein DTX thế hệ mới điều chỉnh điện tử giúp giảm lắc ngang khi vào cua và tăng độ ổn định ở tốc độ cao.

Hệ thống hộp số tự động 8 cấp được hiệu chỉnh lại Launch Control giúp thời gian sang số nhanh hơn 50% so với bản thường. Bàn đạp ga điện tử cũng có phản hồi nhanh và nhạy hơn, mang lại cảm giác điều khiển trực tiếp và phấn khích hơn mỗi khi tăng tốc.

Thiết kế đậm chất khí động học và nội thất xa hoa

Ngoại hình của Aston Martin DB12 S được thiết kế lại để vừa tăng tính thẩm mỹ vừa tối ưu hiệu suất khí động học. Phần đầu xe có cản trước mở rộng với splitter kép tạo lực ép xuống mặt đường, kết hợp với nắp ca-pô có khe thoát gió giúp tản nhiệt hiệu quả hơn.

Hai bên thân xe nổi bật với skirts đen bóng, trong khi bộ mâm 21 inch được hỗ trợ bởi hệ thống phanh gốm carbon với đĩa phanh kích thước 16,1 inch (410 mm) phía trước và 14,2 inch (360 mm) phía sau không chỉ tăng tính thể thao mà còn giảm 27 kg trọng lượng chưa treo, đồng thời mang lại hiệu suất và khả năng chịu nhiệt tốt hơn.

Phía sau xe, Aston Martin trang bị bộ khuếch tán khí động học (diffuser) mở rộng cùng hệ thống ống xả bốn họng thép không gỉ, tạo âm thanh uy lực đặc trưng. Người dùng có thể chọn ống xả titanium nhẹ hơn 11,7 kg để tăng hiệu quả vận hành và chất âm thể thao hơn.

Bên trong khoang nội thất, DB12 S là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và thủ công truyền thống của Aston Martin. Cabin được bọc da cao cấp kết hợp Alcantara, các chi tiết hoàn thiện bằng nhôm hoặc carbon. Ghế thể thao chỉnh điện 16 hướng, vô-lăng bọc Alcantara và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins mang đến trải nghiệm sang trọng bậc nhất. Ngoài ra, khách hàng có thể cá nhân hóa toàn bộ không gian nội thất thông qua chương trình Q by Aston Martin với hàng trăm tùy chọn vật liệu, màu sắc và chi tiết hoàn thiện khác nhau.

Với DB12 S, Aston Martin không chỉ tăng thêm 20 mã lực mà còn tạo ra một trải nghiệm lái đậm cảm xúc, chính xác và mạnh mẽ hơn.

Dự kiến, DB12 S sẽ được mở bán dưới hai biến thể Coupe và Volante (mui trần), với thời gian giao xe từ đầu năm 2026. Mức giá chưa được công bố chính thức, nhưng dự đoán sẽ cao hơn khoảng 20% so với DB12 tiêu chuẩn, tương đương hơn 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng).