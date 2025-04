ASEAN-New Zealand: Hợp tác sâu rộng và toàn diện, cùng vươn tới những tầm cao chiến lược mới

Chia sẻ ưu tiên đặt người dân trung tâm của quan hệ, ASEAN và New Zealand nhất trí đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh và an sinh cho người dân, trong đó có ứng phó với biến đối khí hậu, đảm bảo an ninh mạng, an ninh lương thực, quản lý thiên tai…

New Zealand cam kết sẽ tiếp tục triển khai các dự án nâng cao năng lực cho các Lãnh đạo trẻ và doanh nghiệp trẻ, các nhà hoạch định chính sách quốc phòng cho ASEAN; cung cấp học bổng cho học sinh và sinh viên các nước ASEAN và Timor-Leste học tập tại New Zealand; hỗ trợ các dự án nâng cao vai trò của phụ nữ ASEAN trong thích ứng biến đổi khí hậu…

Tại Đối thoại, các nước đã chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như Biển Đông, tình hình bán đảo Triều Tiên, Trung Đông…

Kết thúc Đối thoại, các nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, cùng trao đổi và đề xuất các định hướng hợp tác và phát triển cao hơn cho quan hệ hai bên, đặc biệt trong năm 2025 ASEAN kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN và ASEAN-New Zealand cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ.

Hai bên cũng nhất trí sẽ gắn kết việc xây dựng các văn kiện lớn định hướng hợp tác ASEAN-New Zealand như Tầm nhìn chung và Kế hoạch Hành động giai đoạn 2026-2030 với các trọng tâm, chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của ASEAN.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị “Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng 2025” do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy các cơ hội đầu tư từ các nước ASEAN và đối tác của ASEAN vào Đà Nẵng.