ASEAN cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Năm nay, các nước ASEAN đã đồng thuận nối lại các cuộc họp tham vấn với 3 nước đối tác đối thoại gồm: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia cũng như ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống đã và đang nổi lên trong khu vực.

Tiếp nối thành công của Hội nghị AMMTC 14 do Việt Nam chủ trì tổ chức vào tháng 11/2020, đây là lần thứ hai Hội nghị AMMTC 15 và các Hội nghị liên quan cơ chế cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thành phần Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam còn có Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Trưởng SOMTC-Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự Hội nghị AMMTC 15 và các Hội nghị liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Datu Seri Awang Halbi bin Mohd Yussof, Bộ trưởng thứ hai Bộ Quốc phòng Brunei Darussalam, Trưởng AMMTC-Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội nghị AMMTC 15 nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác AMMTC, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Brunei Darussalam cam kết tăng cường hợp tác ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp trong gần 2 năm qua.

Với chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2021 “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng” (We Care, We Prepare, We Prosper), Brunei Darussalam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để dẫn dắt ASEAN duy trì đối thoại, hợp tác và ứng phó kịp thời, hiệu quả với những khó khăn, thách thức chưa từng có.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 (AMMTC 15) và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến. (Nguồn: TTXVN)

Trình bày báo cáo về nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia từ đầu năm 2021 tới nay, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, với vai trò Chủ tịch AMMTC 14, Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị AMMTC 14 theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, Bộ Công an Việt Nam đã đề xuất 3 sáng kiến nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực và đã được các nước thành viên ASEAN ghi nhận trong Tuyên bố chung Hội nghị.