Aryna Sabalenka đi vào lịch sử với chức vô địch US Open

Aryna Sabalenka bước vào US Open 2025 với áp lực phải bảo vệ danh hiệu sau một năm kém may mắn ở các giải Grand Slam.

Cô từng vào chung kết Australian Open, Roland Garros nhưng đều thất bại, và dừng bước ở bán kết Wimbledon. Đối thủ của Sabalenka là Amanda Anisimova – người từng thắng 6/9 lần đối đầu, báo hiệu nhiều khó khăn.