Aryna Sabalenka đi vào lịch sử với chức vô địch US Open

Thiên Bình| 07/09/2025 11:58

Aryna Sabalenka bảo vệ thành công ngôi hậu US Open 2025 sau chiến thắng kịch tính 6-3, 7-6 (7-3) trước Amanda Anisimova, khép lại năm thi đấu nhiều thăng trầm với chức vô địch xứng đáng.

Aryna Sabalenka bước vào US Open 2025 với áp lực phải bảo vệ danh hiệu sau một năm kém may mắn ở các giải Grand Slam.

Cô từng vào chung kết Australian Open, Roland Garros nhưng đều thất bại, và dừng bước ở bán kết Wimbledon. Đối thủ của Sabalenka là Amanda Anisimova – người từng thắng 6/9 lần đối đầu, báo hiệu nhiều khó khăn.

Aryna Sabalenka ngất ngây với danh hiệu US Open thứ hai liên tiếp - Ảnh: US Open

Trận đấu mở màn căng thẳng khi Anisimova có 3 cơ hội break trong game đầu nhưng Sabalenka đều cứu thành công. Tay vợt Belarus tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break ở game 2, trước khi Anisimova lập tức đòi lại.

Thế trận liên tục giằng co, nhưng sai lầm kép và những cú đánh hỏng ở game 8 khiến Anisimova trả giá. Sabalenka thắng set 1 với tỷ số 6-3.

Bước sang set 2, Sabalenka sớm có break và dẫn 3-1, song Anisimova kiên cường gỡ hòa. Trận đấu kịch tính khi Sabalenka bỏ lỡ một championship point, tạo cơ hội cho Anisimova cân bằng 5-5.

Aryna Sabalenka 3.jpg
Sabalenka trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công vô địch US Open kể từ Serena Williams- Ảnh: US Open

Dù vậy, trong loạt tie-break, Sabalenka thi đấu tỉnh táo hơn, tận dụng tối đa lỗi từ đối thủ để thắng 7-3. Chung cuộc, Sabalenka giành chiến thắng 6-3, 7-6 (3) sau 1 giờ 36 phút, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch US Open và khép lại năm 2025 với ít nhất một Grand Slam trong tay.

Chiến thắng này giúp Sabalenka trở thành tay vợt nữ đầu tiên bảo vệ thành công vô địch Mỹ mở rộng, kể từ Serena Williams. Không những vậy, tay vợt 27 tuổi còn đạt cột mốc 100 trận thắng tại các giải Grand Slam.

