Arsenal vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League

Bước vào trận đấu ở vòng 4 Premier League, Arsenal chủ động dâng cao đội hình tấn công, với lợi thế sân nhà không quá khó để Pháo thủ dồn ép Nottingham Forest về phần sân nhà.



Phút thứ 7, từ pha phối hợp trung lộ, Merino thoát xuống thông minh rồi tung cú sút ở góc hẹp, nhưng thủ thành Sels đã kịp băng ra khép góc.

Những phút tiếp theo chứng kiến Arsenal gia tăng sức ép, đang có thế trận lấn lướt thì bất ngờ Odegaard tái phát chấn thương buộc phải rời sân. Toàn bộ đội hình của Nottingham phải lùi sâu để tổ chức phòng ngự, Madueke khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng các pha đi bóng lắt léo, tiếc là những pha tạt bóng vào chưa thể tạo ra cơ hội.