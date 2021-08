Arsenal vs Chelsea: Lukaku ra mắt, Pháo thủ lại ôm hận

Thành tích đối đầu

Arsenal có thành tích tương đối tốt khi đối đầu Chelsea. Trong 203 lần đụng độ trước đây, Arsenal thắng 79, hòa 65 và thua 59 trận.

Lận chạm trán gần nhất diễn ra hồi tháng 5/2021, Pháo thủ thành London giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Nhận định

Arsenal cần cải thiện phong độ so với trận mở màn với Brentford. Thực tế cho thấy, dưới thời Arteta, The Gunners thường chơi tốt trước những đối thủ nằm trong nhóm "Big Six".

Mặc dù vậy, lúc này Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn nhờ dàn lực lượng đồng đều và lối chơi rõ ràng, uyển chuyển.

Nếu đá chính, Lukaku sẽ gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ Arsenal vốn thiếu tính tổ chức.