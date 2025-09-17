Arsenal và Real Madrid khởi đầu tốt ở Champions League

17/09/2025 07:33

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Arsenal và Real Madrid khởi đầu tốt ở Cúp C1 châu Âu với những chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

ket qua bong da hom nay 17 9 arsenal va real madrid khoi dau tot o cup c1 chau Au hinh anh 1
Các cầu thủ Arsenal ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters). 

Arsenal dù trải qua hiệp 1 sóng gió nhưng thầy trò HLV Arteta cho thấy bản lĩnh để có trận thắng 2-0 trên sân Athletic Bilbao. Sự thay đổi người hợp lý của nhà cầm quân gốc Tây Ban Nha đã mang về thắng lợi cho Pháo thủ.

2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Martinelli và Trossard thay nhau lập công, giúp đội bóng nước Anh có trọn niềm vui ngày mở màn Cúp C1 châu Âu. Phút 72, Martinelli ghi bàn sau đường kiến tạo của Trossard trước khi Martinelli đóng vai người chuyền bóng cho Trossard lập công ở phút 87.

Trong khi đó, Real Madrid vượt qua Marseille theo kịch bản vất vả bất ngờ. Thầy trò HLV Alonso hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 1 nhưng lại để Weah ghi bàn trước cho đội khách.

Sau đó, Mbappe ghi bàn từ chấm 11m gỡ hòa nhưng Carvajal lại nhận thẻ đỏ khiến Real Madrid chơi thiếu người cuối hiệp 2. Dù vậy, thêm 1 quả phạt đền nữa được trọng tài xác định cho Real Madrid ở cuối trận và Mbappe dễ dàng hoàn tất cú đúp, khép lại chiến thắng vất vả cho đội cựu vô địch.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 17/9, một số trận đấu khác ở ngày mở màn Champions League có kết quả như sau: PSV 1-3 Union Saint-Gilloise, Juventus 4-4 Borussia Dortmund, Benfica 2-3 Qarabag và Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal.

﻿

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-hom-nay-179-arsenal-va-real-madrid-khoi-dau-tot-o-cup-c1-chau-au-post1230585.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-hom-nay-179-arsenal-va-real-madrid-khoi-dau-tot-o-cup-c1-chau-au-post1230585.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Arsenal và Real Madrid khởi đầu tốt ở Champions League
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO