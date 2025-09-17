Arsenal và Real Madrid khởi đầu tốt ở Champions League

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters).

Arsenal dù trải qua hiệp 1 sóng gió nhưng thầy trò HLV Arteta cho thấy bản lĩnh để có trận thắng 2-0 trên sân Athletic Bilbao. Sự thay đổi người hợp lý của nhà cầm quân gốc Tây Ban Nha đã mang về thắng lợi cho Pháo thủ.

2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Martinelli và Trossard thay nhau lập công, giúp đội bóng nước Anh có trọn niềm vui ngày mở màn Cúp C1 châu Âu. Phút 72, Martinelli ghi bàn sau đường kiến tạo của Trossard trước khi Martinelli đóng vai người chuyền bóng cho Trossard lập công ở phút 87.

Trong khi đó, Real Madrid vượt qua Marseille theo kịch bản vất vả bất ngờ. Thầy trò HLV Alonso hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 1 nhưng lại để Weah ghi bàn trước cho đội khách.

Sau đó, Mbappe ghi bàn từ chấm 11m gỡ hòa nhưng Carvajal lại nhận thẻ đỏ khiến Real Madrid chơi thiếu người cuối hiệp 2. Dù vậy, thêm 1 quả phạt đền nữa được trọng tài xác định cho Real Madrid ở cuối trận và Mbappe dễ dàng hoàn tất cú đúp, khép lại chiến thắng vất vả cho đội cựu vô địch.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 17/9, một số trận đấu khác ở ngày mở màn Champions League có kết quả như sau: PSV 1-3 Union Saint-Gilloise, Juventus 4-4 Borussia Dortmund, Benfica 2-3 Qarabag và Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal.

