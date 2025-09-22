Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu

22/09/2025 07:21

Diễn biến kịch tính, kết quả nghẹt thở nhưng rõ ràng trận đấu giữa Arsenal và Man City không thể thỏa mãn người hâm mộ vốn mong chờ một kết cục khác.

Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu- Ảnh 1.
Arsenal tấn công áp đảo trước Man City nhưng...

Mới phút thứ 9, đội khách Man City đã vượt lên bằng bài phản công sắc lẹm và kết thúc với bàn mở tỉ số đẹp miễn chê sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Reijnders và Haaland.

Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu- Ảnh 2.
Haaland mở tỉ số sớm cho Man City

Tiền đạo người Na Uy lạnh lùng dứt điểm tung lưới David Raya, tạo đà tâm lý cho đội khách. Dẫn bàn sớm, đoàn quân của Pep Guardiola chủ động lùi sâu, kiểm soát thế trận bằng khả năng giữ bóng chắc và pressing có tổ chức. 

Hiệp một trôi qua trong sự bế tắc của Arsenal khi họ không tìm ra khoảng trống trước hàng thủ dày đặc của "The Citizens".

Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu- Ảnh 3.
Những thay đổi nhân sự giúp Arsenal tạo được sự khác biệt

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta điều chỉnh nhân sự, đưa Eberechi Eze và Bukayo Saka vào sân. Tốc độ và sự đột biến của Eze cùng với sự năng nổ của Saka đã giúp Arsenal dồn ép đối thủ nhiều hơn. 

Tuy vậy, cũng phải đến những phút bù giờ, chủ nhà Arsenal mới làm được điều mong đợi.

Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu- Ảnh 4.
Martinelli liên tiếp lập công cho "Phảo thủ"

Phút 90+3, Eze tung đường chuyền dài vượt tuyến và Martinelli thoát xuống trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế, hạ gục thủ môn Donnarumma, ấn định kết quả hòa 1-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự vỡ òa của khán giả Emirates.

Kết quả hòa 1-1 duy trì mạch bất bại của Arsenal trước Man City trong 5 lần chạm trán gần nhất. 

Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu- Ảnh 6.
Man City không làm thỏa mãn sự trông chờ của người xem bởi sự thay đổi của Pep
Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu- Ảnh 7.
Man City và Arsenal níu chân nhau

Kết quả hòa phản ánh thế giằng co giữa hai ứng viên vô địch, tạo cơ hội để "ngư ông" Liverpool ung dung ngồi hưởng lợi. Đội bóng của Arne Slot tự dưng nới rộng được cách biệt trên ngôi đầu khi chứng kiến hai đối thủ lớn tự níu chân nhau. 

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/arsenal-va-man-city-niu-chan-nhau-o-dai-chien-liverpool-huong-loi-ngoi-dau-196250922063031244.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/arsenal-va-man-city-niu-chan-nhau-o-dai-chien-liverpool-huong-loi-ngoi-dau-196250922063031244.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO