Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu

Mới phút thứ 9, đội khách Man City đã vượt lên bằng bài phản công sắc lẹm và kết thúc với bàn mở tỉ số đẹp miễn chê sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Reijnders và Haaland.
Tiền đạo người Na Uy lạnh lùng dứt điểm tung lưới David Raya, tạo đà tâm lý cho đội khách. Dẫn bàn sớm, đoàn quân của Pep Guardiola chủ động lùi sâu, kiểm soát thế trận bằng khả năng giữ bóng chắc và pressing có tổ chức.
Hiệp một trôi qua trong sự bế tắc của Arsenal khi họ không tìm ra khoảng trống trước hàng thủ dày đặc của "The Citizens".
Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta điều chỉnh nhân sự, đưa Eberechi Eze và Bukayo Saka vào sân. Tốc độ và sự đột biến của Eze cùng với sự năng nổ của Saka đã giúp Arsenal dồn ép đối thủ nhiều hơn.
Tuy vậy, cũng phải đến những phút bù giờ, chủ nhà Arsenal mới làm được điều mong đợi.
Phút 90+3, Eze tung đường chuyền dài vượt tuyến và Martinelli thoát xuống trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế, hạ gục thủ môn Donnarumma, ấn định kết quả hòa 1-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự vỡ òa của khán giả Emirates.
Kết quả hòa 1-1 duy trì mạch bất bại của Arsenal trước Man City trong 5 lần chạm trán gần nhất.
Kết quả hòa phản ánh thế giằng co giữa hai ứng viên vô địch, tạo cơ hội để "ngư ông" Liverpool ung dung ngồi hưởng lợi. Đội bóng của Arne Slot tự dưng nới rộng được cách biệt trên ngôi đầu khi chứng kiến hai đối thủ lớn tự níu chân nhau.