Arsenal và Man City níu chân nhau ở đại chiến, Liverpool hưởng lợi ngôi đầu

Arsenal tấn công áp đảo trước Man City nhưng...

Mới phút thứ 9, đội khách Man City đã vượt lên bằng bài phản công sắc lẹm và kết thúc với bàn mở tỉ số đẹp miễn chê sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Reijnders và Haaland.

Haaland mở tỉ số sớm cho Man City

Tiền đạo người Na Uy lạnh lùng dứt điểm tung lưới David Raya, tạo đà tâm lý cho đội khách. Dẫn bàn sớm, đoàn quân của Pep Guardiola chủ động lùi sâu, kiểm soát thế trận bằng khả năng giữ bóng chắc và pressing có tổ chức.