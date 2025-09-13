Arsenal – Nottingham: Niềm vui chiến thắng

Triết lý bóng đá của hai chiến lược gia này hoàn toàn trái ngược nhau, với HLV Nuno Santos ưa thích lối chơi phòng ngự phản công chớp nhoáng, làm cho đối thủ không kịp trở tay, đây cũng chính là thương hiệu mà Nottingham tạo ra trong mùa giải 2024/25. Bằng chứng Nottingham hạ Liverpool ngay tại Anfield, thắng MU ở cả sân khách lẫn sân nhà, đánh bại Man City và hủy diệt Brighton 7-0. Santo đưa đội bóng từng ngụp lặn cho trụ hạng lên hạng 7 và giành vé dự Europa League.

Tin này cực kỳ gây sốc với CĐV Nottingham, HLV Nuno Santos đã giúp Nottingham bay cao với thành tích ấn tượng khi đưa đội bóng trở lại đấu trường châu Âu sau 30 năm chờ đợi, thay vào vị trí này chính là cựu HLV của Tottenham Ange Postecoglou.

Còn với HLV Ange Postecoglou lại ưa thích lối chơi tấn công tổng lực, điều này ông từng áp dụng cho Spurs nhưng không mang lại hiệu quả. Dẫn dắt Nottingham trong giai đoạn này sẽ là thử thách rất lớn cho cựu HLV Tottenham và sẽ cần rất nhiều thời gian để các cầu thủ có thể làm quen với chiến thuật mới.

Vừa thay HLV, Nottingham khó tạo ra bất ngờ như ở mùa giải trước. Ảnh: EPA

Ở vòng 4 này, Nottingham sẽ hành quân làm khách trên sân Emirates của Arsenal, một thử thách rất lớn cho đoàn quân HLV Ange Postecoglou. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, số liệu thống kế đang nghiêng về phía Arsenal, cụ thể, hai đội gặp nhau tổng cộng 107 lần, trong đó Arsenal thắng 55 hòa 23 và thua 29. Nếu tính 10 trận gần nhất ở Premier League thì Arsenal thắng 6 hòa 1 và thua 3. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Emirates, Arsenal giành chiến thắng 3-0.

Thông tin lực lượng, trung vệ Saliba sẽ phải vắng mặt ít nhất 3-4 tuần vì chấn thương cổ chân, ngoài ra bộ ba trên hàng công là Bukayo Saka, Kai Havertz, G. Jesus tiếp tục vắng mặt. Bên kia chiến tuyến, hậu vệ Oleksandr Zinchenko không thể ra sân vì được Arsenal cho mượn, Nicolas Dominguez, Ola Aina sẽ ngồi ngoài trong thời gian dài. Trận đấu giữa Arsenal và Nottingham sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 13-9.