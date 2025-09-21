Arsenal – Man City: Cân tài cân sức

Man City vừa trải qua chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Napoli ở trận ra quân Champions League, đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu hưng phấn và nhiệt huyết. Erling Haaland tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ của mình bằng pha đánh đầu hiểm hóc, bàn thắng còn lại là sự góp công của Doku.

Trước đó, Man City hạ gục đối thủ cùng thành phố MU với tỷ số 3-0. Chiến thắng này đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của The Citizens sau chuỗi trận không ưng ý. Sự gắn kết ở các tuyến được thể hiện rất rõ sau 2 trận thắng gần nhất, điều mà CĐV đang mong chờ rất lâu.

Ngoài ra, sự trở lại của Phil Foden đang được HLV Pep Guardiola đánh giá cao, được xuất phát ngay từ đầu đủ cho thấy sự tin tưởng của thuyền trưởng Man City dành cho tiền đạo người Anh. Không làm HLV Pep Guardiola và CĐV thất vọng, chính Foden là người mở tỷ số vào lưới MU và cũng là người kiến tạo để Haaland mở tỷ số vào lưới Napoli hồi giữa tuần.