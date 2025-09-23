Arsenal khiến MU nhận cú sốc lớn, Baleba được yêu cầu khiêm tốn

Barca có thể trả cho MU khoảng 26 triệu bảng để mua đứt Rashford vào cuối mùa tới. Tuy nhiên, với việc Barca đang bị hạn chế bởi trần lương từ La Liga, tương lai của cầu thủ 27 tuổi này vẫn còn bỏ ngỏ.

Và mọi chuyện có vẻ sẽ còn phức tạp hơn nữa trong tương lai sau khi La Liga một lần nữa siết chặt trần chi phí đội hình. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin giới hạn lương của Barca cho mùa giải 2025/26 đã giảm từ 404 triệu bảng xuống còn 306 triệu bảng.

Cần lưu ý rằng điều này không phải do lỗi của cầu thủ, mà chủ yếu là do hạn chế về mức trần tiền lương của La Liga. Barcelona đã đối mặt với vô số rắc rối trong việc đăng ký cầu thủ và tuân thủ các hạn chế về lương trong những năm gần đây, với những cái tên bị ảnh hưởng như Rashford, Dani Olmo và Joan Garcia.

Xét về những vụ chuyển nhượng của MU trong tương lai, Carlos Baleba là cái tên được mong đợi nhất. MU từng muốn chiêu mộ tiền vệ người Cameroon vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng đã bỏ qua vì mức giá 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra.

Và giờ đây, HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã bình luận về phản ứng của Baleba trước sự quan tâm của MU và khởi đầu mùa giải kém cỏi của anh. Từng là một thành viên không thể thay thế của Brighton mùa trước, Baleba giờ đây chỉ là một cầu thủ dự bị và vẫn chưa chơi trọn vẹn 90 phút cho Brighton ở mùa này.

Baleba xuống phong độ kể từ khi không thể sang MU. ẢNH: EPA

"Mọi người đều phải hiểu Carlos Baleba, cậu ấy còn rất trẻ," HLV Hurzeler của Brighton phát biểu sau trận hòa 2-2 với Spurs ở Premier League, "Cậu ấy cần sự giúp đỡ từ chúng tôi. Cậu ấy đã cố gắng hết sức hôm nay. Cậu ấy chỉ có 45 phút thi đấu, và đó là điều chúng tôi phải chấp nhận".

Khi được hỏi ý kiến ​​về việc liệu tin đồn được MU theo đuổi có ảnh hưởng đến Baleba hay không, vị chiến lược gia người Đức trả lời: "Tất cả chỉ là lý thuyết suông. Chúng ta chỉ có thể đoán thôi. Chắc chắn rồi, khi một cậu bé đọc được thông tin Manchester United quan tâm với một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, điều đó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ấy.

Ngay cả khi Baleba không nói, "Điều đó ảnh hưởng đến tôi", thì sâu thẳm bên trong cậu ấy, vẫn có điều gì đó tác động đến cậu ấy. Đó thậm chí là một phần của sự phát triển, để hiểu rằng khi bạn chơi tốt và một CLB lớn đến, hãy tiếp tục nỗ lực, giữ thái độ khiêm tốn, ở lại Brighton và tiến lên một bước nữa với tư cách là một đội bóng. Đó là điều chúng tôi phải tiếp tục làm việc với Baleba. Vì vậy, tôi không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng liệu điều đó có thực sự ảnh hưởng đến Baleba hay không".