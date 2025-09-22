Được chiêu mộ từ Sporting Lisbon với mức giá lên tới 63,5 triệu bảng, chân sút người Thụy Điển được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán trung phong vốn khiến Pháo thủ thành London đau đầu trong nhiều năm. Thế nhưng, trận hòa 1-1 với Manchester City đã biến Gyokeres thành tâm điểm của những tranh luận dữ dội.

Anh hoàn toàn mờ nhạt trong suốt 90 phút, không tung ra nổi một cú dứt điểm, chỉ chạm bóng 24 lần và thực hiện 13 đường chuyền. Khi Gabriel Martinelli kịp thời tỏa sáng ở phút bù giờ để giữ lại 1 điểm, sự chú ý lại dồn về màn trình diễn kém thuyết phục của tân binh đắt giá này.

Thực tế, "sát thủ" Viktor Gyokeres đã không có khởi đầu quá tệ. Sau 6 trận đầu tiên trong màu áo Arsenal, anh kịp ghi 3 bàn thắng. Nhưng rõ ràng, so với kỳ vọng từ một trung phong từng có mùa giải ghi đến 54 bàn cho Sporting, hiệu suất đó vẫn chưa đủ thuyết phục. Điều khiến các cổ động viên bức xúc không phải chỉ là con số, mà còn là cách Gyokeres bị khai thác trong hệ thống chiến thuật của HLV Mikel Arteta.