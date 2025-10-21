Arsenal đấu Atletico: Mikel Merino giữa cuộc chiến trái tim

Chọn Arsenal, thay vì Atletico
Khi Peter Mujuzi, phát thanh viên của sân Emirates, đọc danh sách xuất phát của Arsenal và Atletico Madrid đêm nay (2h ngày 22/10), Mikel Merino sẽ vang lên như một trong những ngôi sao sáng nhất của đội bóng Anh mang hơi hướng Tây Ban Nha này.
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể khác đi – nếu mùa hè năm 2024, tiền vệ khi ấy còn khoác áo Real Sociedad quyết định theo chân người đồng đội Robin Le Normand tới Metropolitano.
Không phải vì tiền, không vì thời điểm, cũng không vì HLV. Chỉ đơn giản là vì bóng đá.
Mùa giải đó, Atletico khép lại với vị đắng. Họ bị Dortmund loại ở tứ kết Champions League, thua Bilbao ở bán kết Cúp Nhà vua và mất luôn vị trí thứ 3 La Liga – mục tiêu bắt buộc – vào tay Girona.
Một mùa hè sôi động nơi hậu trường bắt đầu, nhằm trẻ hóa đội hình đã quá già cỗi. Thực tế, đội hình mà Diego Simeone tung ra ở trận gặp Dortmund là già nhất trong lịch sử CLB, với độ tuổi trung bình hơn 31.
Giám đốc thể thao khi đó, Andrea Berta (hiện là GĐTT Arsenal), hướng sự chú ý đến Sociedad – đội bóng nhiều năm liền góp mặt ở đấu trường châu Âu và luôn thi đấu ổn định.
Cả Le Normand lẫn Merino đều lọt vào tầm ngắm. Berta thậm chí định đưa cả hai về trong một gói chuyển nhượng với tổng giá trị khoảng 70 triệu euro, nhưng cuối cùng chỉ trung vệ người Pháp – Tây Ban Nha cập bến Madrid với giá 34,5 triệu.
Trong khi đó, trước khi lên đường dự EURO 2024, Arsenal và Barcelona cũng bày tỏ sự quan tâm tới Merino.
Khi Tây Ban Nha tiến sâu tại giải đấu, Merino – người đã từ chối gia hạn với Sociedad – liên tục bị hỏi về tương lai. “Đó là một mùa hè rất bận rộn”, anh nhớ lại. Cuối cùng, anh cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch châu Âu, với vai trò nổi bật.
Ngay từ đầu, Merino đã có lựa chọn trong đầu: Arsenal, bởi phong cách thi đấu của họ phù hợp nhất với anh. Dù vậy, thương vụ này bị chậm lại do Arsenal bận xử lý vụ chiêu mộ Riccardo Calafiori.
“Đó là cơ hội duy nhất, một trải nghiệm mới ở Premier League mà tôi luôn muốn thử. Hơn nữa, được chơi cho một trong những HLV hay nhất thế giới là điều đặc biệt”, Merino nói.
Tất cả vì bóng đá
Chính Mikel Arteta, với một cuộc gọi trực tiếp, đã đảm bảo mọi thứ: trấn an Merino, giúp anh an tâm tận hưởng kỳ nghỉ khi tương lai đã rõ ràng.
“Chúng tôi cố gắng cho Merino thấy vai trò của mình trong dự án và nói rõ điều chúng tôi mong đợi. Chúng tôi rất vui vì có cậu ấy. Cũng như tôi gọi cho Mikel, hẳn nhiều HLV khác cũng đã làm vậy”, Arteta tiết lộ.
Ngày 27/8, thương vụ chính thức hoàn tất: Merino gia nhập Arsenal với giá 33,5 triệu euro cộng 5 triệu phụ phí.
Những người thân cận khẳng định: “Cậu ấy chưa bao giờ do dự. Merino chọn đội bóng theo phong cách phù hợp với mình. Mikel cũng muốn rũ bỏ kỷ niệm không trọn vẹn ở Newcastle, nơi cậu ấy chưa thể hiện hết khả năng”.
Merino không hề “ngán” việc cạnh tranh với những ngôi sao tuyến giữa như Martin Odegaard hay Declan Rice.
“Thật ra, quyết định mạo hiểm nhất của Merino là rời Osasuna để sang Dortmund năm 2016”, một người thân kể lại.
Khi đó, Thomas Tuchel hầu như không sử dụng anh, thậm chí còn bố trí anh đá… trung vệ.
Mùa sau, trong thời gian được cho mượn ở Newcastle dưới thời Rafa Benitez, anh có ra sân nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ là trụ cột – để rồi ra đi với cảm giác chưa trọn vẹn.
Vì thế, việc chọn Arsenal không phải là câu chuyện giữa Arteta và Simeone, mà là sự khác biệt về triết lý bóng đá. Merino muốn chơi trong một đội bóng thiên về tấn công hơn là phòng ngự.
Merino từng là một “hậu vệ bất đắc dĩ” ở Dortmund, một “ông chủ tuyến giữa” ở Sociedad. Khi Arsenal khủng hoảng hàng công vì chấn thương, anh thậm chí được đẩy lên đá tiền đạo cắm tạm thời. Điều đó cho thấy sự đa năng của anh.
Hiện tại, Merino hạnh phúc ở London, “sống đúng chất người xứ Basque”, hết mình cho thể thao và bóng đá. “Cậu ấy sống vì bóng đá, toàn tâm toàn ý”, những người thân cận kể lại.
Merino mới ghi 1 bàn cho Arsenal mùa này, nhưng có đến 6 pha lập công với Tây Ban Nha. Sẽ rất đặc biệt nếu anh làm tung lưới Jan Oblak.