Arsenal đấu Atletico: Mikel Merino giữa cuộc chiến trái tim

Chọn Arsenal, thay vì Atletico

Khi Peter Mujuzi, phát thanh viên của sân Emirates, đọc danh sách xuất phát của Arsenal và Atletico Madrid đêm nay (2h ngày 22/10), Mikel Merino sẽ vang lên như một trong những ngôi sao sáng nhất của đội bóng Anh mang hơi hướng Tây Ban Nha này.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể khác đi – nếu mùa hè năm 2024, tiền vệ khi ấy còn khoác áo Real Sociedad quyết định theo chân người đồng đội Robin Le Normand tới Metropolitano.

Mikel Merino chọn Arsenal, thay vì Atletico. Ảnh: EFE

Không phải vì tiền, không vì thời điểm, cũng không vì HLV. Chỉ đơn giản là vì bóng đá.

Mùa giải đó, Atletico khép lại với vị đắng. Họ bị Dortmund loại ở tứ kết Champions League, thua Bilbao ở bán kết Cúp Nhà vua và mất luôn vị trí thứ 3 La Liga – mục tiêu bắt buộc – vào tay Girona.