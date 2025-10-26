Arsenal - Crystal Palace: Giữ vững ngôi đầu

Tận dụng những sai lầm của Liverpool, Arsenal đã bứt tốc hoàn hảo để leo lên chiếm ngôi đầu Premier League. Nếu giành chiến thắng ở vòng 9 này trước Crystal Palace thì Arsenal sẽ giữ vững ngôi đầu bảng.

Kể từ sau trận hòa 1-1 trước Man City ở vòng 5, Arsenal đang có chuỗi thành tích toàn thắng đầy ấn tượng với 6 trận thắng liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng ở đấu trường Champions League trước Olympiakos (2-0) và Atletico (4-0).

Arsenal đang cho thấy sức mạnh và sự trưởng thành qua từng trận đấu, đặc biệt là khi tiền đạo Viktor Gyokeres đã ghi bàn trở lại. Tính trên mọi đấu trường ở mùa giải này, chân sút người Thụy Điển đang có cho mình 5 bàn thắng.

Bay cao ở Premier League, tại đấu trường Champions League, thành tích của Arsenal cũng đang rất tốt. Sau chiến thắng tưng bừng trước Atletico 4-0, Pháo thủ đang chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League, vị trí gần như đảm bảo giúp Arsenal lọt vào vòng tiếp theo.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại Arsenal đang đạt phong độ rất cao. Với tinh thần hưng phấn, đoàn quân của HLV Arteta đặt mục tiêu giành thêm 3 điểm để xây chắc ngôi đầu bảng. Đối thủ tiếp theo của Pháo thủ là Crystal Palace - đội bóng của HLV Oliver Glasner đang đánh rơi phong độ nghiêm trọng khi không thắng 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường.