Arsenal bị phạt nặng vì chơi xấu MU mà liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhận thấy rằng điều đó là không thể biện minh được. Tuy nhiên, "pháo thủ" sẽ không phải trả tiền phạt ngay lập tức. Theo đó, Arsenal đã bị FA phạt 500.000 bảng Anh vì không tuân thủ quy định về vé trong trận đấu tại FA Cup với Manchester United hồi đầu năm nay.

Arsenal đã thua ở vòng 3 FA Cup mùa trước trên loạt sút luân lưu trước Manchester United sau khi hai đội hòa 1-1 .Bruno Fernandes đã đưa "quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước trong hiệp 2, trước khi Gabriel Magalhaes gỡ hòa cho "pháo thủ".

Mặc dù Diogo Dalot bị đuổi khỏi sân bên phía đội khách, Arsenal vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định để rồi thua 3-5 trên chấm phạt đền. Và chín tháng sau, Arsenal đã bị FA xử phạt vì không cung cấp cho MU 15% số vé đã phát hành theo quy định. MU chỉ được Arsenal cấp 8.000 vé cho người hâm mộ đến sân Emirates, nơi có sức chứa 60.704 người.