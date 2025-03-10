Ariana Grande chất vấn hơn 77 triệu người bỏ phiếu cho ông Trump

Ngày 28/9, Ariana Grande chia sẻ lại bài đăng Instagram của Matt Bernstein, người dẫn chương trình podcast A Bit Fruity, với nội dung chỉ trích hơn 77 triệu người bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

"Tôi muốn hỏi ý kiến ​​những người ủng hộ ông Trump. Tôi có một câu hỏi rất chân thành: đã 250 ngày trôi qua - khi người nhập cư bị chia cắt khỏi gia đình một cách tàn nhẫn, cộng đồng bị hủy hoại, người chuyển giới bị đổ lỗi cho hầu hết mọi thứ và sống trong sợ hãi, quyền tự do ngôn luận đang bên bờ vực sụp đổ đối với tất cả chúng ta - cuộc sống của bạn đã tốt hơn chưa? Giá thực phẩm rẻ hơn chưa? Phí bảo hiểm y tế giảm chưa? Sự cân bằng công việc/cuộc sống được cải thiện chưa? Bạn đi nghỉ chưa? Bạn hạnh phúc hơn chưa? Nỗi đau khổ của người khác được đền đáp như lời ông ấy hứa chưa hay bạn vẫn đang chờ đợi?", bài đăng viết.