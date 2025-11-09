Argentina và Brazil rủ nhau thua đúng “kèo” ngựa về ngược

Brazil đã có một chiến dịch vòng loại tệ nhất trong lịch sử, trong khi Argentina thắng như chẻ tre xứng đáng nhà vô địch thế giới thì trận cuối bỗng thua.

Việc Chủ tịch LĐBĐ Brazil chỉ trích tổ trọng tài được xem là phần “phải phép”của đội bóng lớn thiếu quyết tâm từ cách đưa đội hình phụ ra đá.

Các đồng đội của Messi thua chính Ecuador 0–1 tại Guayaquil và nhà vô địch thế giới có lý do để nói “Tại”: Tại thẻ đỏ sớm của Otamendi khiến Argentina chỉ còn 10 người từ phút 31.

Thực tế thì cách thua, hay nói đúng hơn kiểu “ngựa về ngược” của nhà vô địch thế giới cũng “hài” như Brazil vậy. Thua trên chấm 11m và Ecuador tận dụng thành công ở cuối hiệp một.

Sau đó thì sang hiệp 2 Ecuado cũng nhận thẻ đỏ. Bằng người nhưng nhà vô địch thế giới vẫn không có được bàn gỡ. Họ thua mà không buồn, không lo vì vẫn chễm chệ ngôi nhất bảng.

Cái mất duy nhất là Argentina mất vị trí số 1 bảng xếp hạng FIFA vào tay Tây Ban Nha nhưng có vẻ như họ đứng đầu quá lâu nên mỏi gối.