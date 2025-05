Apple tung ra 'bom tấn' gì tại WWDC 2025?

Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple (WWDC25 – Worldwide Developers Conference 2025) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 - 13/6, tại Apple Park, Cupertino, California (Mỹ). Apple đang đối mặt với áp lực lớn sau khi mất thị phần tại Trung Quốc và bị chỉ trích vì chậm đổi mới. WWDC 2025 là cơ hội để hãng lấy lại vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Apple cần củng cố niềm tin của người dùng tại WWDC 2025.

Trong bản tin Power On mới nhất trên Bloomberg, Mark Gurman đã tiết lộ những gì người dùng có thể mong đợi tại sự kiện, nhưng nhìn chung là không nhiều. Lý do vì Apple đang áp dụng chiến lược thận trọng hơn rất nhiều so với các năm trước.

Tại WWDC năm ngoái, Apple đã công bố hàng loạt tính năng mới, bao gồm cả Apple Intelligence dành cho dòng iPhone 16 sắp ra mắt. Tuy nhiên, phần lớn các tính năng này đã bị trì hoãn hoặc ra mắt nửa vời, gây ra không ít tranh cãi.

Do đó, tại WWDC 2025, Apple sẽ hứa hẹn ít hơn và có khả năng sẽ không công bố những nâng cấp "hoành tráng" nếu chúng chưa thực sự sẵn sàng.

Toàn bộ sự kiện năm nay cũng sẽ bị giám sát kỹ lưỡng hơn, đặc biệt khi CEO Tim Cook gần đây đã bị chất vấn về tiến độ phát triển Apple Intelligence trong cuộc họp cổ đông.

Theo Gurman, sẽ có 3 điểm chính tại WWDC 2025: Hệ điều hành được thiết kế lại; Tính năng mới của Apple Intelligence; Thay đổi lớn đối với iPadOS.

Giao diện mới thống nhất hơn