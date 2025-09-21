Apple sẽ tung ra iPhone Fold ‘nghiền nát’ đối thủ?

Chiến lược chờ đợi của Apple

Năm 2025 không phải là một năm dễ chịu cho Apple. Trước hết, iPhone 17 Pro – mẫu flagship vừa ra mắt – bị chê bai vì cụm camera quá lớn, khiến nhiều fan trung thành cũng phải ngán ngẩm.

Kế đến, Apple tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích về việc tụt lại trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Dù iOS 26 đã mang đến một số cải tiến nhỏ cho Siri, nhưng sự thật là chẳng mấy ai bị thuyết phục.

“Apple Intelligence” – bộ tính năng AI riêng của hãng – chưa đủ tạo dấu ấn, trong khi Google và Samsung đã nhanh chóng tích hợp AI mạnh mẽ vào sản phẩm.

Một concept iPhone Fold của Apple. Ảnh: AppleInsider

Và điều đáng nói nhất: Apple vẫn chưa có iPhone gập, trong khi các đối thủ đã tung ra hàng loạt thiết bị từ nhiều năm nay, cả kiểu gập ngang lẫn gập dọc. Đặc biệt, Samsung đã định hình dòng Galaxy Z Fold như biểu tượng của thị trường này.

