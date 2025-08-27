Apple sẽ ra mắt những gì ngoài iPhone 17 tại sự kiện 'Awe Dropping' ngày 10/9?

Thư mời sự kiện có tên gọi "Awe Dropping", kèm theo logo Apple với hiệu ứng Liquid Glass. CEO Tim Cook đã đăng tải phiên bản động của logo này lên mạng xã hội X, xác nhận ngày diễn ra sự kiện và sử dụng hashtag #AppleEvent.

Bộ tứ iPhone 17

Theo các dự đoán, Apple sẽ ra mắt bốn mẫu iPhone 17 mới. Chắc chắn sẽ có iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Nhiều khả năng, Apple sẽ ngừng sản xuất phiên bản "Plus" để thay thế bằng iPhone 17 Air, một tùy chọn mỏng hơn với kích thước màn hình 6.6 inch.

Thiết kế tin đồn của iPhone 17 Pro. Ảnh: AppleInsider

Về màu sắc, iPhone 17 và iPhone 17 Air có thể sẽ có các tùy chọn đen, trắng, xám, xanh lá nhạt, tím nhạt và xanh dương nhạt. Trong khi đó, dòng iPhone 17 Pro nhiều khả năng sẽ tiếp tục với các màu sắc "chuyên nghiệp" hơn, bao gồm đen, trắng, xám/titan, xanh lam đậm và cam cháy.