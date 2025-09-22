Apple sẽ ra mắt iPhone Ultra - 'vũ khí tối thượng’ đè bẹp các đối thủ?

Vài năm trở lại đây, giới công nghệ liên tục rộ lên tin đồn về một chiếc iPhone Ultra - mẫu iPhone được cho là “tối thượng”, vượt trên mọi phiên bản từng có. Có thời điểm, nhiều nguồn tin dự đoán đây sẽ là chiếc iPhone thứ năm, nằm trên cả Pro Max. Nhưng gần đây, nhiều ý kiến lại nghiêng về khả năng Apple chỉ đơn giản tái định danh, biến Ultra thành phiên bản kế nhiệm của Pro Max.

Một concept iPhone Ultra. Ảnh: 4RMD

Sau khi Apple quyết định khai tử iPhone 16 Plus để nhường chỗ cho chiếc iPhone Air siêu mỏng với thiết kế khác biệt, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng hãng cũng nên làm điều tương tự với Pro Max.

Thay vì tiếp tục duy trì một chiếc iPhone chỉ đơn thuần là bản phóng to của iPhone Pro, Apple nên tạo ra một dòng sản phẩm không giới hạn chi phí và công nghệ - một chiếc iPhone chưa từng có tiền lệ.

iPhone 17 Pro Max: Điểm mạnh duy nhất là kích thước và pin

Không thể phủ nhận, iPhone 17 Pro Max hiện đang là chiếc iPhone tốt nhất mà Apple bán ra. Nó sở hữu màn hình lớn, sáng và thời lượng pin nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, ngoài hai yếu tố đó, gần như mọi tính năng khác đều có thể tìm thấy trên iPhone 17 Pro, vốn rẻ hơn khoảng 100 USD.

Ngay từ tên gọi, “Pro Max” đã cho thấy bản chất của sản phẩm: một phiên bản phóng to của iPhone Pro. Dù vậy, điều này hoàn toàn có thể thay đổi.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Theapplepost

Cách đây vài năm, Apple từng manh nha ý định tạo khác biệt rõ rệt cho Pro Max. Thời điểm iPhone Ultra được đồn đoán nhiều nhất cũng là lúc Apple giới thiệu ống kính tetraprism độc quyền cho iPhone 15 Pro Max, vì phần cứng này quá lớn để tích hợp trên iPhone 15 Pro.