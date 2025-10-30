Apple ra mắt chip A19 và A19 Pro: Sức mạnh mới cho dòng iPhone 17

GPU 5 lõi trên A19 mang lại cải tiến đáng kể cho khả năng xử lý đồ họa, giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm mượt mà khi chơi game đồ họa cao hoặc sử dụng ứng dụng thực tế tăng cường (AR). Các tác vụ xử lý hình ảnh và chỉnh sửa video cũng được tăng tốc, hỗ trợ tốt hơn cho việc sáng tạo nội dung.

Nếu bạn muốn trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ hơn cùng thiết kế cao cấp, mua ngay iPhone 17 Pro sẽ là lựa chọn hoàn hảo – nơi chip A19 Pro phát huy tối đa sức mạnh đồ họa và khả năng xử lý chuyên nghiệp.

Chip A19 Pro: Hiệu năng cho người dùng chuyên nghiệp

Chip A19 Pro nhắm đến đối tượng người dùng chuyên nghiệp, game thủ và các nhà sáng tạo nội dung, những người đòi hỏi hiệu năng cao nhất.

Một điểm đặc biệt trong năm nay là Apple A19 Pro có hai biến thể, được tùy chỉnh cho các dòng máy khác nhau:

● A19 Pro (trên iPhone Air): Trang bị 5 lõi GPU và không có buồng hơi tản nhiệt, nhằm cân bằng giữa hiệu năng và thiết kế siêu mỏng của iPhone Air.

● A19 Pro (trên iPhone 17 Pro, Pro Max): Được trang bị 6 lõi GPU và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber), cho phép duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài.

Cả hai biến thể đều có RAM 12GB LPDDR5x, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0, cùng với mức tăng hiệu năng CPU khoảng 10% so với A18 Pro.