Apple lập kỷ lục, tiến gần mốc 4 nghìn tỷ USD vốn hóa

﻿Sự hồi phục gần đây của Apple trên sàn chứng khoán trùng hợp với các dấu hiệu cho thấy nhu cầu iPhone mới cao hơn dự kiến, làm dấy lên kỳ vọng về một chu kỳ nâng cấp sớm. Cuối tuần qua, theo báo cáo của Counterpoint Research, dòng iPhone 17 đã vượt doanh số iPhone 16 tới 14% trong 10 ngày đầu tiên tại Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường lớn nhất.

﻿Kể từ đó, khi những bất ổn này được làm rõ – phần lớn nhờ vào các kế hoạch đầu tư mới tại Mỹ, theo lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump – cổ phiếu Apple đã tăng trở lại 55%.

﻿“Chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của chu kỳ nâng cấp mà Apple đã chờ đợi từ lâu”, các nhà phân tích của Loop nhận định, đồng thời nâng giá mục tiêu của cổ phiếu Apple lên 315 USD, tức tiềm năng tăng thêm khoảng 25% so với giá đóng cửa hôm thứ Sáu.

﻿Tương tự, Evercore ISI cũng đưa cổ phiếu Apple vào danh sách “nên mua vượt trội”, cho rằng nhu cầu iPhone có thể cao hơn mức trung bình của các chu kỳ trước. Melius Research nhận định công ty đang lấy lại nhịp tăng trưởng và viết rằng “Apple đang tìm cách bịt miệng các nhà phê bình”, nhờ xu hướng tích cực tại Trung Quốc và đà tăng từ các mẫu máy mới.

﻿Apple sẽ công bố báo cáo tài chính quý IV năm tài khóa, kết thúc vào cuối tháng 9, vào ngày 30/10 tới. Báo cáo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của iPhone 17 cũng như Apple Watch thế hệ mới. Trong quý trước, công ty ghi nhận doanh thu 94 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của thị trường. Doanh số iPhone tăng 13,5%, đạt 44,58 tỷ USD. Apple cũng cho biết vào tháng 7 rằng hãng đã bán được 3 tỷ chiếc iPhone kể từ năm 2007, với doanh thu hằng năm từ riêng mảng này vượt 200 tỷ USD.

﻿Các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích cũng đang chờ đợi những thông tin mới về chiến lược chi trả cổ đông của Apple. Trong quý II (từ tháng 4 đến tháng 6), công ty đã chi 21 tỷ USD để mua lại cổ phiếu, cùng 3,9 tỷ USD cho cổ tức và các khoản tương đương. Trong 9 tháng đầu năm tài khóa, Apple đã chi 11,56 tỷ USD cho cổ tức và 70,58 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu.