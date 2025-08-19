Apple làm điều chưa từng có với iPhone 17

Apple đang tăng tốc mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ, với năm nhà máy hoạt động, trong đó có hai cơ sở mới đi vào vận hành. Động thái này nằm trong chiến lược lâu dài nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và hạn chế rủi ro từ các mức thuế cao áp lên hàng hóa xuất khẩu.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple sẽ sản xuất đủ cả bốn phiên bản iPhone 17 tại Ấn Độ trước thời điểm ra mắt vào tháng tới. Đây là lần đầu tiên toàn bộ dòng iPhone mới, bao gồm cả bản Pro cao cấp, được xuất xưởng từ Ấn Độ ngay từ đầu.

Các nhà máy chủ lực tham gia đợt mở rộng lần này gồm cơ sở của Tập đoàn Tata tại Hosur (bang Tamil Nadu) và trung tâm sản xuất của Foxconn gần sân bay Bangalore. Tata Group ngày càng giữ vai trò lớn, với kế hoạch trong vòng hai năm tới sẽ đảm nhận tới một nửa sản lượng iPhone sản xuất tại Ấn Độ.