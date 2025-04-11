Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt trong iOS 26.1

iOS 26.1 tương thích với iPhone 11 trở lên, cũng như iPhone SE thế hệ hai. Bản cập nhật có thể tải về trên iPhone đủ điều kiện tại Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Theo Apple, để tải về iOS 26.1, iPhone cần ít nhất 17,77 GB bộ nhớ trống.