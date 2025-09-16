Apple, Google và Meta chạy đua chế tạo ‘máy phiên dịch vạn năng’

Trong nhiều thập kỷ, ý tưởng về một thiết bị có thể dịch tức thì mọi ngôn ngữ vốn chỉ tồn tại trong phim hay tiểu thuyết. Giờ đây, nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), “máy phiên dịch vạn năng” đang dần bước ra đời thực.

Tại sự kiện ra mắt iPhone 17 tuần trước, Apple đã trình chiếu video trong đó một khách du lịch người Anh mua hoa ở một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha. Người bán nói: “Hoa cẩm chướng đỏ hôm nay giảm 50%”, gần như đồng thời, trong tai nghe AirPods Pro 3 của vị khách, câu nói lập tức được chuyển thành tiếng Anh.

Tính năng Live Translation trên AirPods Pro 3. Ảnh: Apple

Đây chính là tính năng Live Translation (dịch trực tiếp), điểm nhấn lớn trên AirPods Pro 3. Apple cho biết Live Translation cũng sẽ sớm được cập nhật cho AirPods 4 và AirPods Pro 2.