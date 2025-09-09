Apple giới thiệu iPhone 17 series mới, nổi bật với iPhone 17 Air siêu mỏng

Tại sự kiện Awe Dropping ra mắt iPhone 17 của Apple tổ chức vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) hãng công nghệ Mỹ đã giới thiệu bộ tứ smartphone mới, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.
Đây được đánh giá là một trong những màn trình làng hấp dẫn nhất từ Apple nhiều năm qua. Không chỉ bởi sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng hoàn toàn mới, mà còn vì có thể là lần đầu dòng iPhone tiêu chuẩn nhận được những nâng cấp phần cứng vượt trội mà người dùng đã mong đợi từ lâu.
iPhone 17
Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6,3 inch, tần số quét 120Hz ProMotion, viền mỏng hơn và độ bền được nâng cấp nhờ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước gấp 3 lần thế hệ trước.
Máy trang bị chip A19 với CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và Neural Engine cải tiến, vừa tăng tốc độ xử lý, vừa tiết kiệm năng lượng. Thời lượng pin được kéo dài thêm 8 giờ so với iPhone 16.
Cụm camera sau gồm cảm biến chính 48MP Fusion góc siêu rộng và ống kính tele 12MP. Camera trước 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage, ổn định tốt hơn, góc nhìn rộng hơn, cùng cảm biến vuông mới giúp chụp ảnh và quay video dễ dàng mà không cần xoay ngang máy.
iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.
iPhone Air
Tâm điểm sự kiện là iPhone Air – mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử Apple với độ dày chỉ 5,6mm, khung titan chuẩn hàng không và mặt kính Ceramic Shield 2 cả hai mặt.
Màn hình 6,5 inch hỗ trợ ProMotion, luôn hiển thị (always-on) và đạt độ sáng tối đa 3.000 nits.
iPhone Air chạy chip A19 Pro, đi kèm chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và modem C1X mới nhanh gấp đôi C1.
Camera sau thiết kế gọn nhưng gồm 48MP Fusion và tele 12MP. Camera trước 18MP Center Stage, cải thiện chống rung và cho phép chụp ngang dọc linh hoạt.
Máy có thời lượng pin “cả ngày” với tối đa 40 giờ phát video, hỗ trợ sạc MagSafe và chế độ Adaptive Power Mode.
iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.
iPhone 17 Pro và Pro Max
Apple tái thiết kế dòng iPhone Pro với khung nhôm nguyên khối anodized lần đầu xuất hiện, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp phân tán nhiệt tốt hơn.
Màn hình: 6,3 inch trên iPhone 17 Pro và 6,9 inch trên Pro Max. Mặt lưng không còn kính, thay thế bằng Ceramic Shield 2.
Cụm camera mới nằm trên dải riêng biệt, gồm: 48MP telephoto hỗ trợ zoom quang học chất lượng 8x (12MP) và 4x (48MP), 48MP góc rộng và siêu rộng. Camera trước 18MP Center Stage.
Pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone. iPhone 17 Pro Max đạt tối đa 39 giờ phát video.
iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.
iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.