Apple giới thiệu iPhone 17 series mới, nổi bật với iPhone 17 Air siêu mỏng

Tại sự kiện Awe Dropping ra mắt iPhone 17 của Apple tổ chức vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) hãng công nghệ Mỹ đã giới thiệu bộ tứ smartphone mới, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Đây được đánh giá là một trong những màn trình làng hấp dẫn nhất từ Apple nhiều năm qua. Không chỉ bởi sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng hoàn toàn mới, mà còn vì có thể là lần đầu dòng iPhone tiêu chuẩn nhận được những nâng cấp phần cứng vượt trội mà người dùng đã mong đợi từ lâu.

iPhone 17

Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6,3 inch, tần số quét 120Hz ProMotion, viền mỏng hơn và độ bền được nâng cấp nhờ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước gấp 3 lần thế hệ trước.

Máy trang bị chip A19 với CPU 6 nhân, GPU 5 nhân và Neural Engine cải tiến, vừa tăng tốc độ xử lý, vừa tiết kiệm năng lượng. Thời lượng pin được kéo dài thêm 8 giờ so với iPhone 16.