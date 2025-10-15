Apple ‘đu trend’ dây đeo iPhone của châu Á

Chiếc dây đeo Crossbody Strap giá 59 USD (1,668 triệu đồng tại Việt Nam) nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Mỹ, nhất là với những người tiêu dùng chưa quen với xu hướng “thời trang kết hợp tiện ích” này.

Song, tại nhiều nước châu Á - nơi Apple đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu nội địa, sản phẩm này lại không có gì mới mẻ.

Trong nhiều năm, người dùng ở đây đã quen với hàng loạt dây đeo nhiều màu sắc, giá rẻ, được bán khắp các trung tâm thương mại và chợ địa phương.

Dây đeo chéo iPhone của Apple có màu sắc đơn giản và phù hợp nhất với ốp lưng chính hãng. Ảnh: Bloomberg

Mẫu dây đeo đầu tiên của Apple không mang tính đột phá nhưng vẫn thể hiện nỗ lực bắt kịp xu hướng.

Sản phẩm có thể điều chỉnh độ dài qua cơ chế trượt tinh tế, tuy nhiên chỉ tương thích tốt nhất với ốp lưng chính hãng của Apple.

Ngoài ra, dây đeo này chỉ có bảng màu đơn sắc giống iPhone và ốp lưng mới nhất, nên có thể không hấp dẫn với những ai thích phong cách nổi bật hơn.