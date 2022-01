Apple đoạt lại ngôi vương smartphone từ tay Samsung

Hãng nghiên cứu thị trường Canalys vừa phát hành báo cáo về doanh số smartphone toàn cầu quý cuối năm 2021. Theo đó, các vấn đề chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các nhà sản xuất smartphone khi doanh số chỉ tăng 1% so với quý IV/2020. Các yếu tố khác còn phải kể đến sự gia tăng ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron, dẫn đến nhiều địa phương phải đóng cửa và phong tỏa tương tự 2 năm trước. Canalys lưu ý các nhà sản xuất nhỏ nằm trong số thiệt hại nhiều nhất do gặp vấn đề lớn khi phải tìm kiếm nhà cung ứng mới.