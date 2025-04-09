Apple có chiến lược buộc người dùng nâng cấp iPhone mỗi năm?

Chiến lược nâng cấp bắt buộc?

Trong hai thế hệ iPhone gần đây, Apple gần như đã “ép buộc” khách hàng của mình phải đổi máy. Trước đó, xu hướng này vẫn tồn tại nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn.

CEO Tim Cook. Ảnh: Apple

Ngày càng nhiều người tin rằng công ty đang biến sự bất tiện thành một thứ “vũ khí”, thậm chí có thể là chiến lược có chủ đích, bởi Apple hiểu rằng nếu một chiếc iPhone nhanh chóng trở nên lỗi thời, người dùng sẽ không ngần ngại chi tiền để mua mẫu mới.

Điều này từng diễn ra khi chuyển từ iPhone 15 sang iPhone 16, và giờ đây lại lặp lại với sự xuất hiện của iPhone 17. Lý do lần này: tản nhiệt buồng hơi mới trên iPhone 17 Pro.

Thoạt nghe, một hệ thống tản nhiệt mới khó có thể khiến iPhone 17 Pro trở thành lựa chọn “nâng cấp bắt buộc”. Nhưng thực tế, với nhiều người dùng, đây có thể chính là điểm khiến họ quyết định đổi máy.

Chỉ sau một năm, Apple đã khiến iPhone 15 nhanh chóng lỗi thời. Minh chứng rõ ràng nhất chính là khi hãng giới thiệu Apple Intelligence – bộ công cụ AI được quảng bá rầm rộ. Apple khẳng định chỉ các mẫu iPhone 15 Pro mới đủ RAM để chạy AI, còn iPhone 15 và 15 Plus thì không.

Thế nhưng, tuyên bố đó nhanh chóng bị cộng đồng jailbreak phản bác, khi Apple Intelligence được chứng minh là có thể chạy trên các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn. Vấn đề không nằm ở khả năng phần cứng, mà ở thông điệp Apple gửi đi: “Muốn có AI hãy nâng cấp”.