Apple chạm mốc vốn hóa đỉnh cao 4.000 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử

Apple lập cột mốc lịch sử mới

Hôm qua đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng đối với Apple: lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị vốn hóa của công ty đã chính thức vượt mốc 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Mashable

Theo CNBC, cùng với Microsoft, hai “gã khổng lồ” công nghệ đều đã đạt mức vốn hóa 4.000 tỷ USD, chứng minh sức mạnh bền bỉ của những doanh nghiệp dẫn đầu kỷ nguyên số.

Dù vậy, cả Apple và Microsoft vẫn đứng sau Nvidia, công ty đang giữ vị trí quán quân giá trị thị trường với vốn hóa trên 4.600 tỷ USD. Nvidia đã bứt phá ngoạn mục nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu khổng lồ đối với chip GPU chuyên dụng.

iPhone 18 Pro sẽ được trang bị camera đỉnh cao như máy ảnh chuyên nghiệp