Apple bán linh kiện và dụng cụ sửa chữa iPhone 17, người dùng tự sửa tại nhà

Linh kiện và dụng cụ sửa chữa iPhone 17 được cung cấp thông qua cửa hàng Self-Service Repair tại Mỹ, Canada và nhiều quốc gia châu Âu như Anh, Ireland, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và một số thị trường khác.

Người dùng có thể mua linh kiện và dụng cụ sửa chữa chính hãng từ Apple dành cho dòng iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air để tự sửa chữa tại nhà. Ảnh: CNET

Đây là bước tiến tiếp theo trong nỗ lực của Apple nhằm trao nhiều quyền chủ động hơn cho người dùng trong việc bảo trì và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Theo thông báo từ Apple, khách hàng giờ đây có thể đặt mua linh kiện chính hãng để tự thay thế hoặc sửa chữa những bộ phận quan trọng nhất trên thiết bị, tương đương với các lựa chọn mà các trung tâm dịch vụ uỷ quyền Apple đang sử dụng.