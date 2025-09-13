Apple bán dây đeo iPhone 17 giá 1,6 triệu đồng

Sự kiện ra mắt iPhone 17 năm nay không chỉ gây chú ý với dòng sản phẩm mới mà còn bởi số lượng phụ kiện Apple giới thiệu kèm theo, nhiều hơn hẳn các năm trước. Một số là hoàn toàn mới, số khác là phiên bản quay trở lại.

Pin MagSafe cho iPhone Air

Pin MagSafe giúp kéo dài thời gian sử dụng cho iPhone Air. Ảnh: Apple

Tâm điểm trong nhóm phụ kiện là Pin MagSafe mới dành riêng cho iPhone Air. Dù mẫu máy này có thời lượng pin 27 giờ xem video, Apple vẫn cung cấp thêm tùy chọn sạc rời.

Với mức giá 2,699 triệu đồng, Pin MagSafe mang lại khả năng sạc nhanh không dây 12W, giúp kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng 65%.

Phụ kiện này chỉ hỗ trợ sạc không dây cho iPhone Air, nhưng người dùng có thể cắm dây USB-C để sạc các thiết bị nhỏ khác.