Apple ấn định sự kiện ra mắt iPhone 17 vào ngày 10/9

Các phiên bản Pro dự kiến có khung nhôm bền hơn, cụm camera sau thiết kế dạng thanh ngang, chip A19/A19 Pro và hỗ trợ ProMotion mặc định trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Ngoài iPhone, Apple dự kiến đồng loạt ra mắt Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3, đánh dấu lần đầu tiên sau ba năm toàn bộ dòng Apple Watch được nâng cấp cùng lúc. Sự kiện cũng có thể chứng kiến sự xuất hiện của AirPods Pro 3 với thiết kế mới, HomePod mini thế hệ mới và Apple TV 4K bản nâng cấp.

Về phần mềm, Apple sẽ công bố ngày phát hành chính thức cho iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe cùng các hệ điều hành khác.

Sự kiện mùa thu năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên website Apple, kênh YouTube và ứng dụng Apple TV.