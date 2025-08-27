Apple ấn định sự kiện ra mắt iPhone 17 vào ngày 10/9

Apple vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping", dự kiến ra mắt dòng iPhone 17 vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) tại khuôn viên Apple Park (Mỹ).

Thư mời Apple gửi một số cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế. Ảnh: Macrumors

Tâm điểm của sự kiện "Awe Dropping" là dòng iPhone 17, trong đó đáng chú ý nhất là mẫu iPhone 17 Air – chiếc iPhone mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay, thay thế dòng Plus. Máy sở hữu màn hình 6.6 inch, modem C1 do Apple tự phát triển và camera sau một ống kính. Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Các phiên bản Pro dự kiến có khung nhôm bền hơn, cụm camera sau thiết kế dạng thanh ngang, chip A19/A19 Pro và hỗ trợ ProMotion mặc định trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Ngoài iPhone, Apple dự kiến đồng loạt ra mắt Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3, đánh dấu lần đầu tiên sau ba năm toàn bộ dòng Apple Watch được nâng cấp cùng lúc. Sự kiện cũng có thể chứng kiến sự xuất hiện của AirPods Pro 3 với thiết kế mới, HomePod mini thế hệ mới và Apple TV 4K bản nâng cấp.

Về phần mềm, Apple sẽ công bố ngày phát hành chính thức cho iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe cùng các hệ điều hành khác.

Sự kiện mùa thu năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên website Apple, kênh YouTube và ứng dụng Apple TV. 

