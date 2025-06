APL 2025: Khó khăn, thách thức chờ đại diện AOG chinh phục

Cùng điểm qua các trận đấu của AOG tại APL 2025 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 26/6 tại Thái Lan

SGP vs ONE

Trận đấu giữa Saigon Phantom (SGP) và ONE Team được xem là trận đấu cân tài cân sức. SGP thống trị tuyệt đối ở đấu trường AOG với chuỗi vô địch liên tiếp, sở hữu các tuyển thủ nổi bật như Lai Bâng và Yiwei. ONE Team, á quân GCS, nổi bật với chiến thuật bài bản và kỹ năng cá nhân rất cao. Lối chơi của ONE dựa vào sự kỷ luật và khả năng giao tranh tổng mạnh mẽ từ các tuyển thủ Leduo, Tura. Trận đấu hứa hẹn rất căng thẳng và khả năng giành chiến thắng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát được nhịp độ và tận dụng tốt những sai lầm nhỏ nhất từ đối thủ.