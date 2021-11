APEC duy trì hợp tác và thúc đẩy kinh tế khu vực

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị - Ảnh: BNG



Hội nghị do Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta và Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O’Connor đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng, đại diện 21 nền kinh tế thành viên. Tham dự Hội nghị với tư cách khách mời còn có đại diện Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), ASEAN, Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Diễn đàn Các đảo Thái Bình Dương (PIF), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC).