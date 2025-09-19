Áp thuế thu nhập cá nhân cao nhất chỉ nên 25%

Hạ mức thuế suất tối đa từ 35% xuống 25%

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án 2, tức đề xuất mức thuế tối thiểu 5% tương ứng với thu nhập tính thuế trong tháng là 10 triệu đồng (sau khi giảm trừ gia cảnh, chi phí tính thuế khác). Thuế suất tối đa là 35% với thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng. Biểu thuế lũy tiến được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, khi điều chỉnh biểu thuế theo phương án trên, mức giảm thu ngân sách là 8.740 tỷ đồng.

Các bậc thuế theo quy định hiện hành và phương án đề xuất điều chỉnh của Bộ Tài chính.

Chia sẻ với PV VietNamNet, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, đánh giá, việc rút từ 7 xuống còn 5 bậc giúp hệ thống thuế đơn giản hơn, đồng thời giảm “bậc nhảy” ở các ngưỡng giữa.

Ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất cũng được nâng từ trên 80 triệu đồng lên 100 triệu đồng/tháng, tức là chỉ nhóm có thu nhập rất cao mới phải chịu mức 35%. Đây được xem là cải tiến thân thiện với nhà đầu tư và lao động kỹ năng, do số người rơi vào bậc thuế cao nhất giảm đi.