Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông hôm nay, khả năng mạnh thành bão

Bảo Anh| 22/08/2025 10:36

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines, khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 24 giờ tới. Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển khá nhanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão. Nguồn: NCHMF

Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ap-thap-nhiet-doi-vao-bien-dong-hom-nay-kha-nang-manh-thanh-bao-2434736.html
