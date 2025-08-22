Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông hôm nay, khả năng mạnh thành bão

Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới) :

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.