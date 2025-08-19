Áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh, miền Bắc mưa lớn đến 250mm

Sáng nay (19/8), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến và tác động của áp thấp nhiệt đới đến nước ta.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Ông Lâm cho biết, đến 6h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.