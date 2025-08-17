Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, gây biển động sóng cao tới 3,5m

17/08/2025 07:28

Vào hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc;112,3 độ Kinh Đông. Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh.

Ap thap nhiet doi tren bien Dong, gay bien dong song cao toi 3,5m hinh anh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc;112,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới:

Ap thap nhiet doi tren bien Dong, gay bien dong song cao toi 3,5m hinh anh 2

Cảnh báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo vov.vn
