Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đã đi vào Biển Đông đêm qua.

Đến 1h sáng nay (18/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50–61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h.