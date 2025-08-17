Áp thấp nhiệt đới tiến gần đảo Hải Nam, miền Bắc mưa lớn kéo dài

Từ chiều tối 17/8 đến ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Dự báo từ chiều tối 17/8 đến đêm 18/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-110mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trọng tâm mưa hôm nay là từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 17/8 có nơi trên 80mm như trạm Vinh (Nghệ An) 201mm, trạm Hồ Khe Cò (Hà Tĩnh) 81mm.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đêm 17/8 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 18/8 đến ngày 19/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 19/8 đến sáng 20/8, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, đêm 17/8 và ngày 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa 15- 30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Khu vực vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.