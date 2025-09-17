Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8

Đến 13h ngày 18/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 8 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025.

24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 19/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung

Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam; sức gió tăng thêm, đạt mức cấp 8-9, giật cấp 11.